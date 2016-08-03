Директор «Шальке»: «Ни один футболист в мире не стоит 50 миллионов»

Директор «Шальке» Кристиан Хайдель прокомментировал переход полузащитника Лероя Сане в «Манчестер Сити» за 50 миллионов евро.

«Эти деньги пойдут в наш бюджет. Мы не просто покупаем новых футболистов, а инвестируем в инфраструктуру. Я не мог удержать Сане – он точно хотел уйти в «Манчестер Сити». Но хорошо, что его окружение поняло, что трансфер может состояться только в том случае, если будут соблюдены наши экономические интересы.

Ни один футболист в мире не стоит 50 миллионов евро. Но пока рынок позволяет нам получать такие деньги, все в порядке. С другой стороны, если финансирования осуществляется в долг, то в один момент пузырь может лопнуть», – заявил Хайдель.