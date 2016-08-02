Агент: «Семенов в «Локомотиве»? Пока ничего не могу сказать»

Футбольный агент Сергей Базанов, представляющий интересы защитника «Терека» Андрея Семенова, рассказал подробности возможного перехода своего клиента в «Локомотив».

«Семенов подпишет контракт с «Локомотивом»? Пока ничего не могу сказать. Этот вопрос нужно задавать руководству «железнодорожников». Они пока никого не покупают и никого не продают. Существует ли интерес? От интереса до покупки достаточно большое расстояние. Пока так далеко не заглядываю. Прежде всего, сам Андрей будет принимать решение относительно своего будущего», – сказал Базанов.

Действующий контракт 27-летнего футболиста с грозненской командой рассчитан до середины 2019 года.