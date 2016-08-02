В «Манчестер Сити» официально подтвердили покупку Сане

«Манчестер Сити» официально объявил о подписании контракта с полузащитником «Шальке-04» Лероем Сане. Это уже пятый трансфер «горожан» в это межсезонье. В новой команде 20-летний немецкий хавбек будет выступать под 19-м номером. Известно, что контракт между сторонами рассчитан на пять лет, а сумма трансфера оценивается в 55 миллионов евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Германии Сане сыграл 33 матча за «Шальке», в которых отметился восемью забитыми голами, а также шестью результативными передачами.