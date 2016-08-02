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    Сигурдссон: «Российская лига может поспорить по скоростям с АПЛ»

    Защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон пообщался с журналистами после матча с «Томью» (3:0) в стартовом туре РФПЛ. По словам футболиста, скорости в российском и английском чемпионатах примерно равны.

    – Когда счет 3:0, то, наверное, кажется со стороны, что все легко дается. Но тем не менее нам пришлось достаточно плотно играть в обороне, потому что соперник все время пытался контратаковать. Нападение тоже постаралось – забили три мяча.

    – Наверное, после игр Евро-2016 темп и отдача в чемпионате России чуть отличаются?

    – Не согласен. Российская лига очень сильная и полна хорошими игроками. Просто сама суть чемпионатов Европы и мира подразумевает, что скорости там выше. Российская лига может поспорить по скоростям с АПЛ.

    – Две игры – шесть мячей. Команда настолько хорошо готова, что может забить еще три в матче Лиги Европы?

    – Конечно, мы играем так хорошо, что можем забить и больше трех. Если покажем свой футбол и сконцентрируемся. Но главное не это, а победа.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.08.2016 08:25
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 августа 2016, 13:24

      А он оказывается юморист!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 августа 2016, 13:14

      Наверное и Усэйн Болт стометровку бегает так же, как Кокоша...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 2 августа 2016, 13:09

      Вспоминается фраза из фильма "Большой куш":
      "Высунь язык из моей задницы, так делают собаки! Ты ведь не собака, Ларри?"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 августа 2016, 12:03

      в каком месте???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      The_Red 2 августа 2016, 11:49

      Просто смешно подобное читать. Во-первых, это полный бред. Во-вторых, как это может говорить тот, кто не играл в Англии...

      4
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 2 августа 2016, 10:51

      она может поспорить по зарплатам но никак не по игре, сравнил блин хрен с пальцем

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 августа 2016, 10:39

      Не ну он же написал "поспорить" ))) это еще не значит выйграть спор, по спорить можно с любым и по любому поводу ))

      2
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      Рейтинг: +429

      sold93 2 августа 2016, 10:37

      шутка года))

      2
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      Рейтинг: +30

      Valeron2705 2 августа 2016, 10:26

      Конечно здорово когда леги хвалят, а не засирают нашу лигу как некоторые, но это уже перебор)))

      4
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      Рейтинг: +312

      Zly 2 августа 2016, 10:17

      Сравнивать чемпионат где передачи идут вперед, а не поперек поля, потом назад и дальний заброс вперед...мда...

      0
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