Широков: «Со мной вообще легко договориться. Разговаривайте – договоримся»

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков рассказал о своих взаимоотношениях с тренерами. По словам 35-летнего игрока, у него никогда не было конфликтов с наставниками, включая Леонида Слуцкого.

«С тренерами у меня не было конфликтов, особенно если упомянуть последнего товарища, хотя он говорил, что у него был конфликт со мной. Легче всего сказать, что я скандальный, неудобный. Со мной вообще легко договориться. Разговаривайте – договоримся.

У меня не было конфликта со Спаллетти, было недопонимание из-за результатов команды. Я люблю и уважаю Лучано, он как футбольный отец для меня, он меня раскрыл по второму разу», – сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».