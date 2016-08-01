Боли: «Врба приведет «Анжи» к успеху»

Форвард «Анжи» Янник Боли прокомментировал работу с главным тренером Павелом Врбой. В частности, футболист выразил уверенность, что специалист приведет махачкалинский клуб к высоким результатам.

«Врба дал нам новое видение футбола. При нем в команде появились определенные правила, к которым всем нам нужно привыкнуть. Он является требовательным тренером, но это делается для того, чтобы клуб как можно выше находился в турнирной таблице. Я думаю, что он обладает нужными качествами для того, чтобы привести «Анжи» к успеху», – отметил Боли.