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    Бывший футболист «Амкара» Пеев завершил карьеру

    Бывший полузащитник «Амкара» Георги Пеев принял решение завершить карьеру футболиста и стал агентом. Напомним, хавбек покинул пермский клуб в апреле из-за конфликта с главным тренером Гаджи Гаджиевым.

    «Мы с Георги Пеевым работаем уже 16 лет, помогаем и доверяем друг другу. Он хотел ещe год играть в футбол — были варианты в Дубае и Китае, но затем думал учиться на тренера. В итоге Георги решил завершить карьеру и работать в качестве агента. Мы заключили официальный контракт, он уже неделю является моим сотрудником», – сказал агент футболиста.

    Источник: УРА-Информ

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    01.08.2016 12:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +37

      grigory 1 августа 2016, 12:31

      Да уж.футбольный агент.смешно

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