«Спартак» пытался купить у «Наполи» Альбиоля

Он наверно думает: "Да я упал в классе, раз с Реала перешел в Наполи, но не настолько же упал, чтобы в рфпл еще перейти")))
«Спартак» в летнее трансферное окно рассматривал возможность приобретения у «Наполи» защитника Рауля Альбиоля. Сделка по 30-летнему игроку не состоялась по причине отсутствия у игрока желания переезжать в Россию и неготовности самого итальянского клуба расставаться с защитником.
В прошедшем сезоне Альбиоль провел в чемпионате Италии 36 матчей, в которых отметился одним голом.