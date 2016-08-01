«Спартак» пытался купить у «Наполи» Альбиоля

«Спартак» в летнее трансферное окно рассматривал возможность приобретения у «Наполи» защитника Рауля Альбиоля. Сделка по 30-летнему игроку не состоялась по причине отсутствия у игрока желания переезжать в Россию и неготовности самого итальянского клуба расставаться с защитником.

В прошедшем сезоне Альбиоль провел в чемпионате Италии 36 матчей, в которых отметился одним голом.