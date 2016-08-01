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    «Спартак» пытался купить у «Наполи» Альбиоля

    «Спартак» в летнее трансферное окно рассматривал возможность приобретения у «Наполи» защитника Рауля Альбиоля. Сделка по 30-летнему игроку не состоялась по причине отсутствия у игрока желания переезжать в Россию и неготовности самого итальянского клуба расставаться с защитником.

    В прошедшем сезоне Альбиоль провел в чемпионате Италии 36 матчей, в которых отметился одним голом.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.08.2016 10:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 1 августа 2016, 14:36

      Он наверно думает: "Да я упал в классе, раз с Реала перешел в Наполи, но не настолько же упал, чтобы в рфпл еще перейти")))

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