Кварцяный: «Моуринью или Луческу здесь сойдут с ума на второй день»

Тренер «Волыни» Виталий Кварцяный поделился своим мнением о запрете на трансферы, который ранее ФФУ наложила на луцкий клуб из-за задолженности перед футболистами.

«Клуб наказали, но инвесторы дали деньги, мы все исправили. Две недели как заплатили последние деньги, так в чем причина? У меня десять футболистов не играют, потому что какой-то дядя Петя, Любош, Томаш, Михал и Джонсон не могут согласовать. Уже и агенты Рамона подтвердили, что претензий нет.

Какова моя вина в том, что играет тот состав, который не должен играть? Козьбан, например – его на поле вообще выпускать нельзя. Но у меня лучшего нет. Это моя вина?

Пусть сюда придут Моуринью, Конте, Венгер, Луческу. Пусть поработают. Они сойдут с ума на второй день», – заявил Кварцяный.