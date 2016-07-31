Конте не исключил уход Косты из «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не исключил возможности ухода из лондонской команды нападающего Диего Косты. Напомним, в услугах испанского форварда заинтересован «Атлетико».

«Сегодня Коста – игрок «Челси». Он не принимал участие в матче с «Реалом», так как травмирован. Я выпущу его в следующей игре, если пойму, что он готов.

Конечно, на трансферном рынке может произойти разное. На данный момент Коста с нами, но я не могу гарантировать, где он окажется завтра», – сказал Конте.