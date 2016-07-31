Ловчев: «Миранчук заменит Широкова в сборной и будет вести всю игру»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от просмотра матча стартового тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом» (0:0).

«Локо» предстал собой образца прошлого сезона – спокойной и дисциплинированной командой, без остроты впереди. Защитная линия по-прежнему в порядке. Конечно, выделяется Чорлука. К нему прислушиваются, он руководит защитой. Был хорош Гилерме. И отмечу Миранчука. Этот парень скоро заменит в сборной Романа Широкова – будет вести всю игру. Есть только одно пожелание, чтобы он больше ориентировался на европейский футбол. Старался быстрее принимать решения, выполнять больше объем беговой работы. Не сбавлял обороты до уровня РФПЛ.

А проблемы с атакой у «Локо» при нынешнем составе будут. Хенти – это не то, что нужно. Шкулетич – совсем не то. Атаки пока просто нет. Если руководство не выделит денег на усиление, перспективы не очень радужные. До поры до времени запаса прочности будет хватать. Но когда-то лишь обороняться команде надоест, и начнутся провалы», – отметил Ловчев.