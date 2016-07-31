Нету: «За чемпионство будут бороться «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Рубин»

Защитник «Зенита» Луиш Нету после ничьей с «Локомотивом» (0:0) в матче стартового тура чемпионата России назвал имена команд, которые будут бороться за победу в турнире.

– Как думаете, «Локомотив» изначально играл на ничью?

– С начала матча игроки, в том числе и вратарь, тянули время. Это трудно понять, но судья позволял все. В конце матча он добавил три минуты, а мог и шесть, учитывая все затяжки времени. Так он наказал команду, которая хотела выиграть. Нам остается принять эту ничью. Нужно брать три очка в следующей игре.

– Кто, на ваш взгляд, будет бороться за чемпионство в этом сезоне?

– Те же команды, то есть ЦСКА и «Зенит». Может быть, еще «Спартак», «Краснодар». «Рубин» сделал много приобретений. В чемпионате будет тяжело.