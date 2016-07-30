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  • Симеоне – лучший тренер по версии FourFourTwo, Эмери – на пятом месте

Симеоне – лучший тренер по версии FourFourTwo, Эмери – на пятом месте

30 июля 2016, 15:52
12

Журнал FourFourTwo завершил публикацию рейтинга лучших тренеров 2016 года. Представляем вам топ-5 по версии издания.

Победителем стал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. За ним расположились Хосеп Гвардиола («Бавария»), Луис Энрике («Барселона») и Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»). Замкнул пятерку лучших новоиспеченный наставник «ПСЖ» Унаи Эмери, завоевавший третью подряд Лигу Европы в прошедшем сезоне.

Отметим и присутствие в рейтинге российских специалистов. Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий расположился на 43-й строчке, три позиции ему уступил наставник «Ростова» Курбан Бердыев. Мирча Луческу, возглавивший этим летом «Зенит», занял 26-е место.

Источник: FourFourTwo
Европа ПСЖ Атлетико Бавария Манчестер Юнайтед Барселона Ростов ЦСКА Зенит Бердыев Курбан Слуцкий Леонид Луческу Мирча Моуринью Жозе Эмери Унаи Гвардиола Хосеп Симеоне Диего Энрике Луис
Комментарии (12)
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Torissional
1469883900
А что здесь моур делает?
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diadushka
1469885052
а по версии нашей улицы, лучший тренер - это наш сосед дядя Вася! Какие-то плюшевые ежедневные журналы выходят, и у каждого свое мнение, причем явно субъективное!!! Тот же симеоне что он выиграл? Без трофеев, да еще и без игры, играя в антифутбол с 10 защитниками.............лучший тренер)))
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zra78
1469886634
А наш биг маковый моуринью где?
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frickmaster
1469890217
странновато
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Daxa09
1469893797
Бля че за левый рейтинг каким боком тут Моуринью Эмери как миним должен в троике быть Зидан выйграл ЛЧ и вообще не попал в список 2 3 4 места явно не в тему там находятся
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murakami777
1469894108
заслужил...хотя Раньери заслужил не менее
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dudarik
1469895856
Почему в пятерке нет Раньери и что там делает Моуриньо
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LogvinovSerj
1469906939
Португальский клоун в призовых? FourFourTwo - типичная идиотская организация! Если она из сша - то их неадекватность объяснима
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Valeron2705
1469936982
Пхахахах, рейтинг видимо составляли те, кто в тупую год не интересовался футболом. Моуринью, вы серьезно?)) Гвардиола, при котором Бавария деградировала, ща еще и с МС обосрется, самый переоцененный тренер современности. Ещё бы мангала сюда включили. Симеоне красавчик, тут спору нет.
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Valeron2705
1469937761
И как здесь может отсутствовать Раньери? Тренер, клуб которого никто не то, что в лидеры не записывал, а даже в середняках не представлял, а он еще и кучу денежных мешков обошел. Рейтинг - шлак!
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