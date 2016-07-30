Симеоне – лучший тренер по версии FourFourTwo, Эмери – на пятом месте

Журнал FourFourTwo завершил публикацию рейтинга лучших тренеров 2016 года. Представляем вам топ-5 по версии издания.

Победителем стал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. За ним расположились Хосеп Гвардиола («Бавария»), Луис Энрике («Барселона») и Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»). Замкнул пятерку лучших новоиспеченный наставник «ПСЖ» Унаи Эмери, завоевавший третью подряд Лигу Европы в прошедшем сезоне.

Отметим и присутствие в рейтинге российских специалистов. Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий расположился на 43-й строчке, три позиции ему уступил наставник «Ростова» Курбан Бердыев. Мирча Луческу, возглавивший этим летом «Зенит», занял 26-е место.