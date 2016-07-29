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    Мухаметшин: «Арсенал» планирует попасть в первую десятку РФПЛ»

    Нападающий тульского «Арсенала» Руслан Мухаметшин рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

    «Команда всегда играла в открытый футбол, и мне это очень нравится. Сегодняшний тренер также думает об атаке. Акцент в занятиях постоянно ставится на созидание. У нас дружный коллектив, многих хорошо знаю: это Смирнов, Айдов, Власов также перешел из «Мордовии». В общем, связи налажены. Когда я с «Мордовией» играл против «Арсенала», то у туляков было много моментов, особенно дома, чудом оттуда ноги унесли. А то, что команда вылетала из Премьер-лиги, – это следствие плохой реализации моментов. Перед сезоном всегда ждешь позитивных результатов, так что все сейчас в ожидании. Хотим как можно лучше выступить, минимум – попасть в первую десятку», – сказал

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    29.07.2016 17:15
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