«Рубин»: «Локомотив» предлагал Жемалетдинову значительное повышение зарплаты, но он выбрал нас»

Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев прокомментировал переход нападающего Рифат Жемалетдинов из «Локомотива» в казанский клуб.

«Когда мы говорили, что нам нужно укрепиться россиянами, ни для кого не секрет, что этот рынок очень слабый. Чемпионат Европы это снова показал. Если и есть хорошие российские игроки, то они в «Зените» или ЦСКА, «Краснодаре». В нашей академии мы знаем уровень наших игроков, потому и взяли троих на сбор. И из всех молодых игроков, которые соответствуют уровню Премьер-лиги, кто себя зарекомендовал в прошлом сезоне?

Жемалетдинов. Так случилось, что в «Локо» произошла некоторая пересменка и у него в контракте был пункт, по которому он мог сам себя выкупить. Мы об этом узнали и убедили игрока своим проектом. Он на удивление быстро на это согласился. Что касается зарплаты, то значительное повышение ему предлагал и «Локомотив», но он уехал из Москвы в Казань. Это очень серьезный парень», – сказал Фахриев.