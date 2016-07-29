Широков: «Еще два года мог играть на очень хорошем уровне»

Бывший капитан сборной России Роман Широков, ранее завершивший футбольную карьеру, отметил, что еще несколько лет мог бы выступать на приличном уровне.

«Моя физическая форма позволяла мне творить на поле. Я не сомневаюсь, что еще два года мог играть на очень хорошем уровне. Но я нисколько не переживаю из-за того, что не буду этого делать. Начну новую жизнь», – сказал Широков.

Напомним, что Широков может получить должность в министерстве спорта Московской области.