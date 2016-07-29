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    Широков: «Еще два года мог играть на очень хорошем уровне»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков, ранее завершивший футбольную карьеру, отметил, что еще несколько лет мог бы выступать на приличном уровне.

    «Моя физическая форма позволяла мне творить на поле. Я не сомневаюсь, что еще два года мог играть на очень хорошем уровне. Но я нисколько не переживаю из-за того, что не буду этого делать. Начну новую жизнь», – сказал Широков.   

    Напомним, что Широков может получить должность в министерстве спорта Московской области.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.07.2016 16:24
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +42

      Lb40 30 июля 2016, 11:19

      "Сидел бы дома епт"©
      Возвращайся в Торпедо-Зил,закончишь норм карьеру;)

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 30 июля 2016, 04:57

      своими словами доказывает, что не футбол интересен, а деньги.....в других чемпионатах люди если хотят играть играют до 40 и более ....взять того же Гигза...ну и т.п.
      в общем спасибо лимиту на легионеров!если бы реально мог играть и творить поехал бы как и халк хотя бы в китай играть...хотя там платят большие деньги за то что показываешь на поле, а не за ПАСПОРТ!

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 30 июля 2016, 00:20

      Хрена ж не играешь

      1
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 29 июля 2016, 21:14

      А шутить Ромка то,не разучился )

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 29 июля 2016, 20:27

      Конечно мог. Бегать из клуба в клуб и сидеть на банке.

      1
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      Рейтинг: +1307

      Taps 29 июля 2016, 19:10

      Иди играй на нервах своих баб.

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 29 июля 2016, 18:21

      Эти пару лет мог поиграть спокойно в среднем клубе, пойти на сокращение зарплаты. Но нет.

      1
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      Рейтинг: +8017

      nik55 29 июля 2016, 18:02

      если только на балалайке тебе играть

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 29 июля 2016, 17:12

      И еще... Вот не понятно мне откуда столько желчи "экспертов" тутошних...наверняка не раз рукоплескали его игре ...но человеку свойственно взрослеть слабеть ... это природа ...против не попрешь... и если у человека есть желание играть надо не язвить, а приветствовать...

      0
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      Рейтинг: +24

      seawave 29 июля 2016, 17:10

      А творить на поле - это точно не про него, Широков в футболе - это Художник от слова Худо- .

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