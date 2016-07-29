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    Мак: «Выучить русский язык для меня будет несложно»

    Новичок «Зенита» Роберт Мак поделился первыми впечатлениями от пребывания в петербургском клубе.

    – Конечно, попасть в стартовый состав будет непросто. «Зенит» – серьезный клуб, здесь играют футболисты высокого уровня, это видно на тренировках. Я буду выкладываться на все 100 процентов, чтобы заслужить право выходить на поле. Буду стараться забивать и отдавать голевые передачи. Если буду упорно работать, мне дадут шанс проявить себя.

    – Вы выбрали 29-й номер. Почему?

    – Мой второй сын родился 29-го числа. На следующий день у меня была игра. Мне удалось забить, и я посвятил гол сыну.

    - Собираетесь ли вы учить русский язык?

    – Для меня это будет несложно. Словацкий и русский очень похожи по звучанию и смыслу. Я уже понимаю некоторые слова и постараюсь как можно скорее заговорить по-русски. Надеюсь, у меня получится.

    Источник: ФК «Зенит»

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    29.07.2016 14:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 29 июля 2016, 15:15

      Перефразирую слегка Маяковского:
      Да будь я
      словаком преклонных годов
      и то,
      без унынья и лени,
      я русский бы выучил
      только за то,
      что им
      разговаривал Дзюба.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Grelas 29 июля 2016, 15:36

      Испанский мы выучим только за то,
      Что это язык Лео Месси!
      :-)))))

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