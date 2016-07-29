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  • Мутко: «Думаю о том, чтобы пойти на второй срок. Кто, если не я?»

Мутко: «Думаю о том, чтобы пойти на второй срок. Кто, если не я?»

29 июля 2016, 13:29
74

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что готовится вновь принять участие в выборах президента РФС.

«Все, что мы делаем — делаем не для ФИФА, а для себя. Это наследие нашей страны. Мы хотим, чтобы как можно больше молодежи занималось футболом, чтобы футбол стал популярным. Я поэтому пошел в президенты РФС. Скоро выборы и я думаю о том, чтобы пойти на второй срок. А кто еще, пожалуйста, я готов поддержать. Но ведь вы все сами прекрасно знаете.

Государство такое внимание привлекает к футболу. Конечно, есть задача успешно выступить на домашнем чемпионате мира. Все бы хотели, чтобы наша команда его выиграла. Но никто не говорит об этом. Главное, чтобы это было достойно, а не как на Евро, когда не было искр и молний в глазах, которые, наверняка, будут сейчас у наших олимпийцев», – сказал Мутко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (74)
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FanatSerj
1469789301
От же су.... лицимерная!!!!
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СЛАВА 81
1469790188
Не взял мутко ответственность на себя за допинг и футболистов. мудко и в африке мудко.
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ManUtd-Volgograd
1469790299
Кто если не он разворует и развалит российский спорт!
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AlmazZz93
1469790575
Как можно не замечать того , что тебя вся страна не любит и гонит.. Или делать вид что не замечаешь. Любой другой уважающий себя человек давно бы в отставку подал
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волчарик
1469791604
он еще и над народом издевается
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Андрей Ермошин
1469798746
И это говорит чиновник, с приходом которого, российский спорт катится по наклонной вниз, практически все виды спорта деградируют, да еще и на фоне допингового скандала. Постыдились бы господин МУДКО, хватит трепать нервы россиянам, которым действительно НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО, что будет со спортом в дальнейшем. А свои высокопарные мысли, будете излагать жене, придя домой.
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Виталич
1469798998
чо то вы про Фурсенко зыбыли..с него гада все началось..Мутко нормальный пацан..
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Врач Зенита
1469799049
Мутко, в приватной беседе сказал, если он уйдет, то кто будет давить на судей, чтобы тащить наш проект? Прости Господи за правду, но молчать тяжело.
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Kollljan
1469802755
Вот же скотина какая, а !!!!!
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АлёшкА91
1469803445
Смех в зале
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