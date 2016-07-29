Мутко: «Думаю о том, чтобы пойти на второй срок. Кто, если не я?»

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что готовится вновь принять участие в выборах президента РФС.

«Все, что мы делаем — делаем не для ФИФА, а для себя. Это наследие нашей страны. Мы хотим, чтобы как можно больше молодежи занималось футболом, чтобы футбол стал популярным. Я поэтому пошел в президенты РФС. Скоро выборы и я думаю о том, чтобы пойти на второй срок. А кто еще, пожалуйста, я готов поддержать. Но ведь вы все сами прекрасно знаете.

Государство такое внимание привлекает к футболу. Конечно, есть задача успешно выступить на домашнем чемпионате мира. Все бы хотели, чтобы наша команда его выиграла. Но никто не говорит об этом. Главное, чтобы это было достойно, а не как на Евро, когда не было искр и молний в глазах, которые, наверняка, будут сейчас у наших олимпийцев», – сказал Мутко.