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    Лодыгин: « Я не хочу обсуждать Кокорина и судить его»

    Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин заявил, что не намерен обсуждать поведение нападающего команды и сборной России Александра Кокорина.

    «Я бы не хотел комментировать и судить других людей. Я пытаюсь следить за самим собой. Могу только сказать, что Саша – молодец. Он активно провел матч за Суперкубок России, у него было много полезных действий. Это доказывает, что индивидуально он очень сильный игрок. Он смог продемонстрировать яркий футбол, хотя и не тренировался с нами перед матчем. Саша очень важен для команды», – заявил Лодыгин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2016 08:12
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