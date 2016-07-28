Аленичев: «Ничья – неплохой результат, но «Спартак» ехал на Кипр за победой»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором его подопечные сыграли вничью с кипрским АЕКом (1:1).

«Предполагали, что будет тяжело. Так и вышло, учитывая, что и погода была тяжелой, и соперник уже сыграл несколько официальных матчах. АЕК силен, хорошо обращается мячом и умеет создавать проблемы.

В первом тайме у нас было много брака. Но за счет индивидуальных действий Джано повели в счете. Имели моменты во втором тайме, но упустили их. А потом пропустили необязательный гол. Неплохой результат, но, конечно же, ехали сюда за победой», – сказал Аленичев.