Лига Европы. «Спартак» сыграл вничью с АЕКом

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» в гостях сыграл вничью с кипрским АЕКом – 1:1. Единственный гол в составе московского клуба забил Джано.

Лига Европы. 3-й раунд, первый матч

АЕК (Кипр) – Спартак (Россия) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Джано, 39; 1:1 – Алвес, 65.

АЕК: Миньо, Хараламбус, Мойсов, Катала, Ортис, Тете (Хараламбидис, 76), Болевич, Томас (Янну, 82), Тричковски, Алвес.

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Ещенко, Попов (Зуев, 59), Зобнин, Джано (Мелкадзе, 72), Глушаков, Промес.

Предупреждения: Катала, 35 – Зобнин, 10; Комбаров, 49.

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