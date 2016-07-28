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    Кокорин: «Хвалить сам себя я не буду – мне остается играть»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о критике в свой адрес после неудачного выступления сборной России на Евро-2016 и инцидента с шампанским в отпуске в Монте-Карло.

    – Как переживаете всю критику, которая сопровождает вас после чемпионата Европы? И когда вас начнут хвалить и вы сможете сами себе сказать, что вы молодец?

    – Хвалить сам себя я не буду, похвала исходит от вас. Мне остается играть. Сейчас речь пойдет о чемпионате России, и Евро-2016 тут уже ни при чем.

    – Вы стали спонсором футбольного турнира в Азове. Расскажите подробнее, как вы помогаете детишкам?

    – Об этом все равно никто не пишет, никому это неинтересно. Зачем об этом рассказывать?

    – Об этом был вчера в эфире пятиминутный сюжет.

    – Это происходит не первый год, поэтому здесь ничего нового.

    Источник: ФК «Зенит»

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    28.07.2016 12:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 28 июля 2016, 14:56

      Так а вообще выяснили кто шампус заказывал или нет? А то как то эту тему за мылили.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > FanatSerj 28 июля 2016, 16:52

      Заказал один молодой с компанией ,через два столика от Коки и Мамая . И на 50 косых , а не на 250 как писали. Они оказались в глупой ситуации,и журналисты воспользовались этим.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > shurik45 28 июля 2016, 22:47

      так и думал, нашли маневр отвлечения от Мутко и изменения лимита в РПЛ, потолка зарплат и других необходимых вещей

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 28 июля 2016, 13:28

      "Хвалить сам себя я не буду, похвала исходит от вас." От кого это от НАС?

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 28 июля 2016, 13:02

      Ну да, действительно - сам себя не похвалишь, ходишь как оплёваный!

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 28 июля 2016, 12:52

      Фигня, чего рассказывать, выпил на пару бутылок меньше шампусика, турнир про спонсировал на сэкономленные деньги

      -1
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      Рейтинг: +43

      A.A.Anzor 28 июля 2016, 12:46

      Обижен на журналюг что про него не пишут

      1
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