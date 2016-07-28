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    Газзаев: «Не стоило Слуцкому так оскорбительно отзываться о сборной России после Евро»

    Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев отметил, что Леониду Слуцкому не стоило публично высказываться в резком тоне о национальной команде после неудачного выступления на чемпионате Европы-2016.

    – Леонид Слуцкий некоторое время назад подвел итоги выступления на Eвро-2016. Вас что-нибудь удивило в его интервью?

    – Не думаю, что по отношению к национальной команде следовало употреблять подобные «эпитеты». Хотя могу понять – это было сказано на эмоциях. Я сам тренер – в нашей профессии порой хочется употребить еще и не такие выражения. Но в прессе этого делать никак нельзя. И когда слышу про нашу команду известное слово, хочу ответить – это не так. В России и игроки, и тренеры хорошего уровня. Разве у нас футболисты хуже, чем у Исландии, Венгрии, Северной Ирландии и так далее? Нет, лучше!

    И второе, кадровые решения – это всегда прерогатива главного тренера. Выбирая стартовый состав и тактический вариант игры, он должен думать исключительно о результате и не обращать внимания на то, кто что про него подумает и скажет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2016 00:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6

      Duken 28 июля 2016, 10:43

      Судьбоносное решение сбрить усы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 28 июля 2016, 10:35

      разве хуже? однозначно хуже!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 28 июля 2016, 08:51

      Газзаев сидит 3 года без команда и почти все 3 года по мелкому гадит на Слуцкого, вот уж не думал, что он такой мудила...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 28 июля 2016, 08:21

      Эта лениво-чванливая сбродная ещё и не таких выражений заслужила!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 июля 2016, 06:42

      Конечно наши игроки хуже чем исландцы, венгры и т.д. А разве ему это не понятно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 28 июля 2016, 05:27

      Правильно всё Слуцкий сказал ........

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 28 июля 2016, 01:16

      членединорос Газзаев-3 года без команды,шёл бы в думу балаболить

      1
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      Рейтинг: +47

      чей котэ > himik2-62 28 июля 2016, 01:49

      Не знал что кони так уважают пса

      -2
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