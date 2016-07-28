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    Газзаев: «Участие в выборах президента РФС? Решу в начале августа»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев сообщил, что пока не знает, будет ли он выставлять свою кандидатуру на пост президента РФС. Специалист отметил, что решение он будет принимать в начале августа. Напомним, выборы нового главы организации состоятся в сентябре.

    – Год назад многие ожидали, что вы выставите свою кандидатуру на выборы президента РФС. Почему этого не произошло?

    – В 2015 президента РФС избирали всего на один год. За такой короткий срок физически невозможно воплотить те идеи реформ, которые я наметил. А вот в 2016 главу РФС избирают уже на полный цикл, это дает совсем другие возможности.

    – Собираетесь ли вы участвовать в грядущих выборах?

    – Давайте не будем спешить с ответом на этот вопрос. Приму решение в начале августа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2016 00:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 июля 2016, 17:36

      Иди Аланию возрождай, друг человека, блин.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 28 июля 2016, 09:25

      И опять всплывёт идея сводного чемпионата из лучших команд СНГ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > yorgenbarenz 28 июля 2016, 17:37

      Разве что из стран-участниц Таможенного союза.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 июля 2016, 08:19

      вот было бы здорово Газзаев навел бы там порядок и кони опять на коне

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 июля 2016, 08:15

      В.Г. Газзаев просто необходим в РФС вместо Мутко. Президентом РФС
      должен быть специалист и отличный организатор.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > vladimir-7 28 июля 2016, 17:38

      Специалист и отличный организатор? Ахахахах, помним-помним Аланию...

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 28 июля 2016, 05:25

      Чего ждать , всё лучше чем Муко мутный .......

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 28 июля 2016, 00:39

      Стоило бы побороться

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