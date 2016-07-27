Пименов: «Новая форма «Локомотива» получилась интересной»

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов рассказал о впечатлениях от новой формы московского клуба, которая была представлена накануне.



«Форма получилась интересной. Возможно, горизонтальные полоски помогут ребятам лучше видеть друг друга на поле. Какая форма была в мое время? Когда мне в первый раз дали футболку «Локомотива», я не смотрел, какая она. Надеть форму «железнодорожников» было заветной мечтой. Стал обращать на это внимание, только когда отыграл пару сезонов. Форма у «Локомотива» во все времена была отличной», – сказал он.