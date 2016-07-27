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Пименов: «Новая форма «Локомотива» получилась интересной»

27 июля 2016, 09:11
4

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов рассказал о впечатлениях от новой формы московского клуба, которая была представлена накануне.

«Форма получилась интересной. Возможно, горизонтальные полоски помогут ребятам лучше видеть друг друга на поле. Какая форма была в мое время? Когда мне в первый раз дали футболку «Локомотива», я не смотрел, какая она. Надеть форму «железнодорожников» было заветной мечтой. Стал обращать на это внимание, только когда отыграл пару сезонов. Форма у «Локомотива» во все времена была отличной», – сказал он.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Пименов Руслан
Комментарии (4)
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LokoGoGo
1469606738
ну зеленая форма напоминает арбуз. Коли есть отсылка к шпалам на оф. форме, то одной не хватает (за надписью РЖД)... вот так и нам постоянно чего-то не хватает. Такое ощущение, что эту шпалу с*издили, как в деревнях вытаскивают деревянные шпалы, чтобы сделать забор или перестелить крышу курятника, а пальцы забивные сдают в лом. Вот так же и у нас... руководство шпалу с*издило себе "на дачу", пальцы продали за копейки. Форма отражает суть происходящего в клубе.
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LokoBars
1469613717
Главное чтобы игра был интересной!
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