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    «Локомотив» представил новую форму

    Московский «Локомотив» презентовал новую форму, в которой команда будет выступать в сезоне 2016/17.

    «Основной комплект выполнен в традиционных красно-зеленых цветах. Однако впервые в истории клуба футболка главного комплекта стала зелeной! Полосы на лицевой стороне футболки являются отсылкой к железнодорожным мотивам и напоминают шпалы», – говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

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    Источник: Instagram

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    26.07.2016 20:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 26 июля 2016, 23:42

      Зеленое уже не впервые, в 2007 году футболка тоже была салатового зелёного цвета! Автор, иди читай историю локо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 26 июля 2016, 23:41

      блять,лучше бы новых игроков представляли,изначально купив таковых.А они епт форму новую представляют.Форма что ли в новом сезоне играть будет?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 26 июля 2016, 21:59

      полное говно а не форма..

      1
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      Рейтинг: +96

      isbagty 26 июля 2016, 21:49

      Лучше, чем в предыдущем сезон, хоть тут прогресс.

      1
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 26 июля 2016, 20:50

      Ну и кал.. верните нормальную форму... образца 2004!!!

      -1
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 26 июля 2016, 20:43

      Как тюремная в полоску! Корпоративный цвет ржд серо-красный! Почему форма красно-зеленая и зелено-красная?

      1
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 26 июля 2016, 20:36

      Смешная презентация) Похожа на презентацию поп-группы какой-то для девочек

      -1
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