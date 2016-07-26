«Локомотив» представил новую форму

Московский «Локомотив» презентовал новую форму, в которой команда будет выступать в сезоне 2016/17.

«Основной комплект выполнен в традиционных красно-зеленых цветах. Однако впервые в истории клуба футболка главного комплекта стала зелeной! Полосы на лицевой стороне футболки являются отсылкой к железнодорожным мотивам и напоминают шпалы», – говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».