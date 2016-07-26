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    Президент «Бешикташа»: «Милан» и Соса? Терроризм есть везде»

    Душевное состояние полузащитника Хосе Сосы вызывает серьезную обеспокоенность у руководства «Бешикташа», которому принадлежат права на футболиста. Причиной тому – странное поведение футболиста.

    «Душевное состояние Сосы вызывает беспокойство, что сказывается на его решениях. Когда он играл за нашу команду, то все было хорошо, но затем он стал менять свои решения. У него есть действующий контракт с нашим клубом, мы хотим защитить свою позицию.

    «Бешикташ» – один из самых престижных клубов в мире. Если Соса хочет уйти, то другой клуб должен заплатить. Действия «Милана»? Терроризм есть везде, если вы хотите игрока, то вы можете просто поднять трубку телефона и позвонить», – заявил президент «Бешикташа» Фикрет Орман.

    Турецкий клуб обратился в ФИФА с целью наказания для Хосе Сосы, который самовольно покинул «Бешикташ», отправившись в «Милан». Ранее сообщалось, что «Милан» договорился об этом трансфере.

    Источник: Football Italia

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    26.07.2016 08:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +134

      FCQ 26 июля 2016, 13:24

      Фикрет Орман прав это причина чтоб свалить во франци почти центральный стадион не взорвали

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 26 июля 2016, 10:14

      Милан опять стариков набирает..... Опять будет гдето от 5-10 место

      1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 26 июля 2016, 08:58

      При чем тут терроризм? Турки такие турки...

      1
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ > Grelas 26 июля 2016, 09:49

      При том, что Хосе Соса объясняет свой уход с террористическими актами в Стамбуле.

      1
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      Рейтинг: +244

      Grelas > FRZZ 26 июля 2016, 09:56

      Понятно, ну тогда точно стоит отпустить. Толковый юрист по этим основаниям точно сможет расторгнуть договор в одностороннем порядке.

      0
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ > Grelas 26 июля 2016, 11:55

      Нет, тут президендт Бешикташа прав, потому, что террористические акты бывают не только в Турции, и во Франции, Германии, Бельгии, теперь, что все футболисты должны разбегаться?

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