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  • Лопырева: «Семак найдет общий язык со сборниками, они его уважают»

Лопырева: «Семак найдет общий язык со сборниками, они его уважают»

26 июля 2016, 08:05
18

Телеведущая, обладательница титула «Мисс Россия», посол чемпионата мира -2018 Виктория Лопырева оценила шансы Черчесова, Бердыева, Семака и Бородюка на работу в сборной России.

«Дружу с Семаком и его супругой Аней. Сегодня Сергей один из тренеров «Зенита». Но я думаю, что он должен попробовать возглавить сборную. Уверена, Сергей найдет общий язык с ребятами, потому что они его уважают.

Бердыев, работая с моим родным клубом, доказал, что ему по силам навести порядок и в сборной. С Черчесовым, к которому отношусь с большим уважением, тоже знакома. Это очень грамотный наставник. А вот с Бородюком судьба не сводила», – рассказала Лопырева.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Бердыев Курбан Черчесов Станислав Бородюк Александр Семак Сергей
Комментарии (18)
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pegas1276
1469511323
я за Семака, точно он будет тренером ... надо дать шанс
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acer2003
1469514748
Большой футбольный эксперт Лопырёва, едрён батон...
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Kulimen
1469516132
Нахер ее вообще спрашивать? Или она на место главного тренера метит.
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Grelas
1469517025
Не надо такому уважаемому человеку как Сергей Богданович лезть в это болото, пусть набирается тренерского опыта в клубе, а то потом всех собак на него повесят.
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Chernyi Lis
1469517171
))) самак должен быть тренером потому что я дружу с его женой...вот дура!!((( если только язык общий может найти поболтать со сборниками.((
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vgarakh
1469517412
Нужно Вику поставить старшим тренером сборной, вот тогда порядок будет, тем более Мутко намекал.
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Kosmotoga
1469521549
зачем это мнение на бомбардире? совсем новостей нет?
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KorolShut
1469521619
Сколько ж она дней этот текст учила
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Молчуновский
1469542120
Когда говорили, что тренером сборной может стать женщина, некая Облопырева поняла это, как прямое указание своему заменителю мозга и вот результат: она гл. тренер, Семак - второй.
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maygli
1469548551
Лучше бы мальчика в детском саду спросили, он бы больше о сборной рассказал. тоже мне :-))) нашли кого и о чём спросить. Или это стёб такой на Бомбардире?
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