Лопырева: «Семак найдет общий язык со сборниками, они его уважают»

Телеведущая, обладательница титула «Мисс Россия», посол чемпионата мира -2018 Виктория Лопырева оценила шансы Черчесова, Бердыева, Семака и Бородюка на работу в сборной России.

«Дружу с Семаком и его супругой Аней. Сегодня Сергей один из тренеров «Зенита». Но я думаю, что он должен попробовать возглавить сборную. Уверена, Сергей найдет общий язык с ребятами, потому что они его уважают.

Бердыев, работая с моим родным клубом, доказал, что ему по силам навести порядок и в сборной. С Черчесовым, к которому отношусь с большим уважением, тоже знакома. Это очень грамотный наставник. А вот с Бородюком судьба не сводила», – рассказала Лопырева.