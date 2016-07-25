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  • Аленичев: «Если «Спартак» покажет свой максимум, то шансов у АЕКа будет очень мало»

Аленичев: «Если «Спартак» покажет свой максимум, то шансов у АЕКа будет очень мало»

25 июля 2016, 22:01
8

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в преддверии первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против АЕКа поделился мнением о противостоянии с кипрской командой.

«Ключевым фактором в противостоянии может стать наша победа на выезде. Чтобы ее добиться, ребятам нужно просто показать то, что они наработали на сборах. Если покажут свой максимум – шансов у АЕКа, думаю, будет очень мало.

Хорошо, что первый матч проводим на выезде. Это оптимальный вариант. Если даже вдруг случится неудачный результат – все можно поправить дома. Плюс нам не нужно возвращаться в Россию – сразу из Германии мы за два дня до игры отправляемся на Кипр. Не нужно совершать лишних перелетов», – сказал Аленичев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы АЕК Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (8)
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isbagty
1469474771
А если не покажет? Странно слышать такие слова от тренера, сделай так, что бы показали, а не филосовствуй в интервью.
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АлёшкА91
1469478668
Опять слова
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1bear
1469481615
если их на проходить-тогда кого???
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alp
1469482154
опять гоп до прыжка........ в спартаке все такие?
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Lev Aleks
1469482552
спартаковский максимум закончился в 1999 году....
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Duken
1469512660
Главное чтобы хрюканье не перешло в жалобное визжание
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alp
1469620985
а если АЕК сыграет на максимуме, тогда че?
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