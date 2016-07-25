Аленичев: «Если «Спартак» покажет свой максимум, то шансов у АЕКа будет очень мало»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в преддверии первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против АЕКа поделился мнением о противостоянии с кипрской командой.

«Ключевым фактором в противостоянии может стать наша победа на выезде. Чтобы ее добиться, ребятам нужно просто показать то, что они наработали на сборах. Если покажут свой максимум – шансов у АЕКа, думаю, будет очень мало.

Хорошо, что первый матч проводим на выезде. Это оптимальный вариант. Если даже вдруг случится неудачный результат – все можно поправить дома. Плюс нам не нужно возвращаться в Россию – сразу из Германии мы за два дня до игры отправляемся на Кипр. Не нужно совершать лишних перелетов», – сказал Аленичев.