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    Газзаев: «Прежде чем назначать тренера сборной, надо выбрать президента РФС»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение, что назначение нового наставника сборной России следует отложить до выборов президента РФС, которые пройдут в сентябре.

    «Я считаю, прежде чем назначать тренера национальной сборной, надо назначить и выбрать руководителя и президента РФС. Полномочия президента РФС заканчиваются, его всего лишь на год избрали. Если сейчас назначат тренера, того же Черчесова, о котором говорят, то когда придет новый президент, получится такая же ситуация, как с Капелло», – сказал Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    25.07.2016 20:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 26 июля 2016, 00:21

      А объединённый чемпионат когда? До выборов президента или после?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 25 июля 2016, 22:12

      Так определись Валера. Депутат или

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 25 июля 2016, 21:09

      гыоргыч,как это не печально,но сегодня праф....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 25 июля 2016, 20:49

      Правильная мысль

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +577

      yurdin 25 июля 2016, 20:41

      Газзаев прав.Однако,из возможных кандидатов вырисовывается только он.Толстого не позовут.А такого практика и теоретика футбола в одном флаконе у нас ещё поискать.Так что,видимо,Пёс,тьфу,Валерий Газзаев.

      2
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      Рейтинг: +26

      World_football 25 июля 2016, 20:12

      Да,это тоже правильно

      3
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