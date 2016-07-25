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    В ЦСКА опровергли интерес к Умару

    Глава селекционной службы ЦСКА Олег Яровинский опроверг информацию об интересе столичного клуба к нигерийскому форварду Амину Умару, выступающему за турецкий клуб «Османлыспор».

    «Мы не интересуемся нигерийским нападающим Амином Умаром из «Османлыспора». Это все утки», – заявил Яровинский.

    Ранее появилась информация о готовности ЦСКА выкупить футболиста за 3 миллиона евро. В прошедшем сезоне 21-летний футболист сыграл в чемпионате Турции 28 матчей, в которых забил восемь голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2016 18:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 25 июля 2016, 19:33

      Зачем им Умары? Они больше любят омаров)

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