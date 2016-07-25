Маурисио: «При Луческу «Зенит» будет играть в совершенно другой футбол»

27-летний бразильский полузащитник «Зенита» Маурисио сравнил нынешнего и прежнего наставников команды.

— У каждого тренера своя философия. Я не могу вам сказать, что Мирча Луческу лучше Виллаш-Боаша, потому что оба были чемпионами. Луческу с «Шахтером» становился чемпионом Украины, а Виллаш-Боаш брал с «Порту» чемпионат Португалии и с «Зенитом» побеждал в РФПЛ. Конечно, они разные тренеры, и у каждого свои взгляды. Думаю, при Луческу мы будем играть в совершенно другой футбол, но что из этого получится — покажет только время.

— Президент «Зенита» Александр Дюков заявил, что по определенным причинам вы не сможете сменить гражданство и выступать за сборную России. Проясните ситуацию.

— Я сам этого точно не знаю. Многие люди говорят мне, что я смогу получить российский паспорт, но есть и те, кто говорит обратное. Сейчас я не представляю, как все сложится. Могу только сказать, что буду очень рад, если я стану россиянином и смогу выступать за сборную.

— Станислав Черчесов, с которым вы два сезона работали в «Тереке», сейчас является главным претендентом на пост наставника сборной России. Как относитесь к его кандидатуре?

— Он замечательный тренер. Все его команды очень дисциплинированные. Но есть много других людей, которые лучше знают, чья именно кандидатура — самый подходящий вариант для российской сборной. Но, конечно, Станислав Черчесов — очень неплохой вариант.