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  • Маурисио: «При Луческу «Зенит» будет играть в совершенно другой футбол»

Маурисио: «При Луческу «Зенит» будет играть в совершенно другой футбол»

25 июля 2016, 14:07
6

27-летний бразильский полузащитник «Зенита» Маурисио сравнил нынешнего и прежнего наставников команды.

— У каждого тренера своя философия. Я не могу вам сказать, что Мирча Луческу лучше Виллаш-Боаша, потому что оба были чемпионами. Луческу с «Шахтером» становился чемпионом Украины, а Виллаш-Боаш брал с «Порту» чемпионат Португалии и с «Зенитом» побеждал в РФПЛ. Конечно, они разные тренеры, и у каждого свои взгляды. Думаю, при Луческу мы будем играть в совершенно другой футбол, но что из этого получится — покажет только время.

— Президент «Зенита» Александр Дюков заявил, что по определенным причинам вы не сможете сменить гражданство и выступать за сборную России. Проясните ситуацию.

— Я сам этого точно не знаю. Многие люди говорят мне, что я смогу получить российский паспорт, но есть и те, кто говорит обратное. Сейчас я не представляю, как все сложится. Могу только сказать, что буду очень рад, если я стану россиянином и смогу выступать за сборную.

— Станислав Черчесов, с которым вы два сезона работали в «Тереке», сейчас является главным претендентом на пост наставника сборной России. Как относитесь к его кандидатуре?

— Он замечательный тренер. Все его команды очень дисциплинированные. Но есть много других людей, которые лучше знают, чья именно кандидатура — самый подходящий вариант для российской сборной. Но, конечно, Станислав Черчесов — очень неплохой вариант.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Маурисио Луческу Мирча Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (6)
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волчарик
1469445772
и это радует
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Grelas
1469447822
В матче за супер-кубок результат порадовал, а игра оставила много вопросов. Креатива впереди очень мало, а вот защита отыграла очень хорошо. Посмотрим к чему нас приведет Цыган, будем надеяться на отличные результаты.
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BAIv
1469450788
вас хватило на 35 минут другого футбола в матче с ЦСКА, и пол команды сдохло..... здоровья вам однако!!!!!
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Lola00
1469534113
Будут носиться по полю как здесь: http://1000игр.рф/dlja_malchikov/futbol/odin_na_odin_superskorost
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