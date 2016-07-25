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    Агент: «Зенит» готов рассмотреть хорошие предложения по Ломбертсу»

    Футбольный агент Сантуш Вехрлуст, который представляет интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, рассказал подробности о возможном уходе своего клиента из российского клуба. Напомним, что им интересуются «Андерлехт», «Брюгге», «Шальке» и «Уотфорд».

    «Информация о зарплате Николаса в «Андерлехте» некорректна. «Брюгге» и «Андерлехт» до сих пор проявляют интерес к игроку, но у «Андерлехта» нет возможности платить такие деньги Николасу.

    На данный момент бельгийские клубы изучают опции, по которым они могли бы приобрести футболиста. Конкретного предложения до сих пор нет. Все зависит от «Зенита» и клуб будет решать судьбу футболиста. У меня нет информации о том, что «Зенит» хочет продать Николаса.

    Он находится в «Зените» на протяжении девяти лет, и недавно президент сказал ему, что счастлив его пребыванию в клубе, и что если будет действительно хорошее предложение, то клуб его рассмотрит», – рассказал агент.

    Ранее сообщалось, что «Андерлехт» готов платить Ломбертсу зарплату 1,7 миллиона евро в год.

    Источник: ТАСС

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    25.07.2016 12:18
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