Аленичев: «В квалификации Фернандо не сомневаюсь»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев дал понять, что доволен приобретением полузащитника «Сампдории» Фернандо.

«Фернандо начал тренироваться позже из-за того, что у него были личные проблемы в Бразилии. Сейчас он работает в двухразовом режиме, ему тяжело, но мне как тренеру хочется, чтобы он как можно быстрее подошел к основной группе. В его квалификации не сомневаюсь, меня его матчи за «Сампдорию» впечатлили.

Фернандо обладает правильным выбором позиции и хорошо оснащен технически. Также знаю, что он хорошо пробивает штрафные, так что у Промеса появился конкурент в этом плане», – отметил Аленичев.