Тихонов: «Широков может стать тренером, ведь он прекрасно разбирается в футболе»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал решение капитана сборной России Романа Широкова завершить футбольную карьеру.

– Роман – взрослый человек, состоявшийся футболист, со светлой футбольной головой. Если он решил завершить карьеру, то нужно уважать его выбор. Широков провел яркую карьеру, мне было интересно и комфортно с ним работать – в «Химках» вместе играли, в «Краснодаре» я был помощником главного тренера.

– Не рано ли он закончил с футболом?

– Года два-три еще смог бы играть, но решение уже принято.

– Видите ли вы Широкова в роли спортивного чиновника?

– Трудно сказать. Все зависит от того, какие есть друзья, в какой сфере будешь работать.

– Тренером может стать?

– Почему нет? Он поработал со многими хорошими тренерами, прекрасно разбирается в футболе.