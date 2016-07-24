Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тихонов: «Широков может стать тренером, ведь он прекрасно разбирается в футболе»

Тихонов: «Широков может стать тренером, ведь он прекрасно разбирается в футболе»

24 июля 2016, 13:27
4

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал решение капитана сборной России Романа Широкова завершить футбольную карьеру.

– Роман – взрослый человек, состоявшийся футболист, со светлой футбольной головой. Если он решил завершить карьеру, то нужно уважать его выбор. Широков провел яркую карьеру, мне было интересно и комфортно с ним работать – в «Химках» вместе играли, в «Краснодаре» я был помощником главного тренера.

– Не рано ли он закончил с футболом?

– Года два-три еще смог бы играть, но решение уже принято.

– Видите ли вы Широкова в роли спортивного чиновника?

– Трудно сказать. Все зависит от того, какие есть друзья, в какой сфере будешь работать.

– Тренером может стать?

– Почему нет? Он поработал со многими хорошими тренерами, прекрасно разбирается в футболе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Енисей Широков Роман Тихонов Андрей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бриг
1469356854
Сначала школу нужно закончить.
Ответить
Garrincha58
1469362364
вот такой у нас футбол миллиарды народных денег в трубу а Игнашка 37-летний у нас оказывается лучший весь и всех футбольных людей на Колыму сослать как врагов народа
Ответить
Трах- Тибетох
1469363381
Давно ушло то время когда игрок даже пусть неплохой на чей то взгляд становился хорошим тренером и заявление Тихонова говорит о качестве наших тренеров с такими тренерами всегда будем там где есть учить нужно а учится не хотят да и преподователей не осталось выход один ездить по европам и учится а не цеплятся за один клуб и плыть по волне подвижники нужны фонаты Тарасовы(хоккей)
Ответить
Антибиотик
1469371199
У нас в футболе все разбираются, а нормальными тренерами становятся единицы.
Ответить
Главные новости
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
23:19
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
23:08
1
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
22:58
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
21:44
5
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
21:21
6
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
5
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
7
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
Все новости
Все новости
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
21:21
6
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
15
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
5
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+