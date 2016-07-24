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    Матч «Уфа» – «Бешикташ» отменен из-за непростой обстановки в Германии

    Товарищеский матч между «Уфой» и «Бешикташом» не состоится. Напомним, встреча должна была начаться сегодня в 18:00 по московскому времени, однако власти Германии решили отменить игру.

    «В связи с непростой обстановкой в соседней Германии местные власти запретили «Уфе» проводить встречу с турецким клубом.

    В настоящее время предпринимаются попытки найти другого спарринг-партнера для «Уфы». О времени и дате встречи будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении уфимского клуба.

    Источник: «ВКонтакте»

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    24.07.2016 12:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 24 июля 2016, 16:57

      Власти германии отменили игру в австрии)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 24 июля 2016, 14:07

      Океан Находка не сыграет с СКА Хабаровск так как в Монголии беспорядки)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 24 июля 2016, 12:48

      Что-то я не понял. Власти Германии решили отменить игру между российским и турецким клубами, запланированную на территории Австрии?

      -1
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