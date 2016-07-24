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    МЛС. Дрогба и Джовинко оформили по хет-трику

    В матче регулярного чемпионата МЛС «Монреаль» на своем поле разгромил «Филадальфию». В ворота гостей влетели пять мячей, три из которых забил Дидье Дрогба. В другом матче «Торонто» нанес крупное поражение «Ди-Си Юнайтед». Героем этой встречи стал итальянский нападающий Себастьян Джовинко, на счету которого три мяча.

    МЛС. Регулярный чемпионат
    Монреаль – Филадельфия – 5:1 (2:0)
    Голы: 1:0 – Дрогба, 19; 2:0 – Дрогба, 42; 3:0 – Дрогба, 52; 3:1 – Понтиус, 72; 4:1 – Пьятти, 87; 5:1 – Манкозу, 90+1
    Торонто – Ди-Си Юнайтед – 4:1 (3:1)
    Голы: 1:0 – Джовинко, 21; 1:1 – Джеффри, 24; 2:1 – Дельгадо, 29; 3:1 – Джовинко, 39; 4:1 – Джовинко, 90+1
    Коламбус – Орландо – 2:2 (2:0)
    Голы: 1:0 – Тчани, 20; 2:0 – Камара, 45+6 (пен.); 2:1 – Молино, 65; 2:2 – Ларин, 70
    Нью-Инглэнд Революшн – Чикаго – 1:0 (0:0)
    Гол: 1:0 – Уотсон, 85
    Хьюстон – Ванкувер – 0:0
    Колорадо – Даллас – 1:1 (1:0)
    Голы: 1:0 – Хэрстон, 44; 1:1 – Уллоа, 82

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2016 08:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +65

      SARSAD 24 июля 2016, 11:04

      Широкову надо было в штаты доигрывать ехать

      0
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      Рейтинг: +24

      alexzima 24 июля 2016, 10:16

      молодец дрогба

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 24 июля 2016, 10:06

      у них там колокол фигачет при голе, так вот по кому колокол звенел

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 24 июля 2016, 09:33

      в Монреале прохладно, приходится бегать.

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 24 июля 2016, 08:56

      Есть еще ягоды в ягодицах!

      2
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