Широков: «Пришло время завершить одну часть своей жизни в футболе и начать другую»

Экс-игрок «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА и сборной России Роман Широков прокомментировал свое решение завершить карьеру футболиста. Вместе тем, 35-летний полузащитник отметил, что вовсе не намерен уходить из футбола и собирается попробовать себя в роли футбольного менеджера.

«Пришло время завершить одну часть своей жизни в футболе и начать другую. Очевидно, что с момента нашего интервью найти новый клуб не удалось, и поиски имеет смысл прекратить, начав новую главу в футбольной жизни.

Из футбола я уходить не собираюсь, новое место работы будет связано с игрой, которой я отдал всю жизнь. Надеюсь, что это будет позиция футбольного менеджера, чуть позже вы обязательно узнаете подробности. Хотелось бы сказать спасибо всем клубам, где я успел поиграть, сборной России по футболу и, конечно же, всем болельщикам и партнерам за эти незабываемые годы на футбольном поле и за его пределами», – сказал Широков.