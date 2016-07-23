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    Слуцкий: «Зенит» в любом состоянии является квалифицированной командой»

    Главный тренер «ЦСКА» Леонид Слуцкий в преддверии матча за Суперкубок России-2016 дал оценку силе их будущего соперника «Зенита».

    «С «Зенитом» нас ожидает непростой матч даже при учете того, что соперник потерял несколько игроков. В любом своем составе питерцы являются квалифицированной командой, которая все последние годы борется с нами за российские титулы. Кроме того, «Зенит» выиграл три своих последних матча на сборах у очень серьезных соперников – «Спортинга», «Монако» и «Базеля», что говорит о хорошей готовности команды», – приводит слова Слуцкого Twitter ЦСКА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2016 10:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 23 июля 2016, 11:57

      Чувствует ,что сегодня пиздец !!!!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      seawave 23 июля 2016, 11:09

      О, а тут по делу сказал)

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