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    Лопырева: «Курбан Бекиевич, не уходите из «Ростова». Пожалуйста!»

    Телеведущая, обладательница титула «Мисс Россия» Виктория Лопырева прокомментировала ситуацию с возможным уходом из «Ростова» Курбана Бердыева.

    «Очень радовалась успеху ребят в прошедшем сезоне. Как у нас в городе говорят, это серебро дороже золота. «Ростов» стал примером для всех других команд, которые никогда не претендовали на что-то высокое. До повторения сказки «Лестера» не дотянули, но тем не менее. И очень здорово, что удалось продлить контракт с Бердыевым. Будет очень грустно, если он покинет клуб. Курбан Бекиевич, не уходите из «Ростова». Пожалуйста!», – заявила Лопырева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2016 07:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 23 июля 2016, 13:18

      Пожалуй Бердыев понял, что повторения сказки не будет, а проваливаться вместе с Ростовом не хочет.

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 23 июля 2016, 10:47

      не стоило бы ему уходить после таких достижений! и впереди не простой путь!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 23 июля 2016, 10:31

      Я про Сборную

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 23 июля 2016, 10:29

      Если Он или Ему кто подскажет Бекеечу, Хорошо надо подумать У него Золото никто отбирать не будет,,,Думаю Тут система....почему не положиться ....он бы отчитался....не боясь

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Go-o-ol 23 июля 2016, 10:56

      Переведи

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 23 июля 2016, 07:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Куда он уйдёт , цену набивает ..............

      -10
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      Рейтинг: +99

      Bekkz > VikNMar 23 июля 2016, 08:26

      Есть люди с мозгами, они умеют думать и говорить. А есть такие как ты человекообразное существо., которое думать не умеет, нечем думать. Таким как ты лишьбы попиздеть. По жизни эти люди ни чего не добиваются. У них внутри одна желчь.

      7
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      ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz > Bekkz 23 июля 2016, 08:26

      У тебя ник пидорасов

      -3
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