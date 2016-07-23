Еременко: «Траоре – новый козырь ЦСКА при подачах. В скорости, возможно, теряем»

Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко дал свою оценку нынешнему состоянию линии нападения команды.

«Влился ли Траоре в коллектив? Да, позитивный чувак. Ивуариец – новый козырь при подачах? Еще бы, с таким-то ростом! Это нужно обязательно использовать. Большое преимущество! Уход Мусы? Ну, наверное, каких-то плюсов в атаке мы лишились. В скорости, возможно, теряем. Но с Траоре появляются другие!

Помогаем ли адаптироваться Страндбергу? Да ему это не нужно. Он уже долго в ЦСКА. И в Швеции провел хороший период, регулярно играл, забил с десяток голов. Кстати, уже по тренировкам видно, что он прибавил! Агрессивнее стал. Способен ли он конкурировать с Траоре? Вполне. А есть еще молодой Чалов. Ничего такой. Перспективный», – заявил Еременко.