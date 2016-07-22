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    Товарищеский матч «Штутгарта» и «Спартака» прерван из-за ужасных погодных условий

    Товарищеская встреча между «Штутгартом» и «Спартаком» на втором подготовительном сборе красно-белых в Германии была прервана после первых 45 минут из-за ужасных погодных условий, обрушившихся на город Грассау, где проходит матч. К моменту остановки «швабы» вели в поединке со счетом 1:0.

    «У нас шторм, сильнейший ветер, тропический дождь после первого тайма. В такую погоду в футбол играть, конечно же, нельзя. И непохоже, что ливень закончится в ближайшее время – все небо черное. На мой взгляд, матч уже не возобновится», – сказал директор департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2016 19:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +24

      seawave 22 июля 2016, 23:53

      Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо! ;)

      0
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      Рейтинг: +81

      zeni 22 июля 2016, 20:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На Свинарник и так НИКТО не ходит а тут еще по ТВ показывать .Смехота пора закрыть этот проЭкт по названием Спартак!!

      -18
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > zeni 22 июля 2016, 20:22

      Прежде чем выдавать желаемое за действительное мог бы и погуглить, какая у нас самая посещаемая команда. А то так ты полным дебилом выглядишь. Попробуй ты будешь приятно удивлен!

      13
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > zeni 22 июля 2016, 21:04

      Уверен, что ты на стадионе ни разу не был.

      3
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > zeni 22 июля 2016, 21:12

      Спартак действительно великий клуб в России . Повторюсь в России . Но не в Европе .)

      2
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > Klaido 22 июля 2016, 21:14

      Я болею за зенит и живу на Кавказе а не в Питере . Так что выбирай слова когда пишешь

      -3
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > Бмв525 22 июля 2016, 21:41

      Приятно видеть адекватного болельщика Зенита!
      Мой Вам респект!

      2
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > 22 июля 2016, 21:59

      Ну разве можно спорить с тем, что Спартак был, есть и будет самым популярным клубом в России? Вы смотрите сами что происходит: как только появляется хоть какая-нибудь новость о Спартаке, даже самая незначительная, вроде этой - сразу сыплются коменты от болельщиков других команд (особенно Зенита) и не важно, что они там пишут, важно то, что им интересно все о Спартаке. Я конечно понимаю, что большинство этих горе - писателей имеют IQ ниже плинтуса, но все же лично мне очень приятно видеть то, как они неравнодушны к Спартаку. Спасибо вам за такое внимание! Благодаря вам Спартак всегда будет самым популярным клубом!

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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > zeni 22 июля 2016, 22:39

      А при чём тут твой родной дом "Свинарник" и Спартак?

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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Klaido 22 июля 2016, 22:40

      Ты не прав. В лен обл. болеют как раз-таки за Спартак :)

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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > Зенит оле оле ола 22 июля 2016, 23:14

      Может хоть немного попробуешь поднапрячь свои мозги и постараешься обосновать свой комментарий? А то кроме бугагагага, бугагагага, бугагагага мы от тебя пока ничего не слышали. Ну а смех без причины, сам знаешь - признак ДУРАЧИНЫ!

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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > Klaido 23 июля 2016, 13:13

      Ты пишешь что поклонников за пределами "бомжеграда" нету . Но я живу не в Питере Но поклонник зенита . Вот и всё что я хотел сказать

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