«Урал» подписал контракт с полузащитником «Стандарда»

Полузащитник «Стандарда» Георгий Жуков продолжит свою карьеру в «Урале». Футболист вчера прошел медосмотр в клубе из Екатеринбурга, а сегодня поставил подпись под трехлетним контрактом.

Отметим, Жуков является воспитанником «Беерсхота». В 2013 году стал игроком «Стандарда», но за основную команду не провел ни одного матча. В сезоне 2014/15 выступал за «Астану», а в этом году – в составе «Роды».

У игрока есть бельгийский, казахстанский и российский паспорта. Таким образом, за «Урал» он может быть заявлен как россиянин.