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    Будаков: «Как только узнал об интересе «Амкара», сразу дал согласие»

    Голкипер «Амкара» Александр Будаков поделился впечатлениями от перехода в пермский клуб.

    – Как узнал об интересе к тебе со стороны скаутов «Амкара» и долго ли думал над предложением?

    – В белорусском чемпионате была пауза, турнир закончился. 8 июля приехал в Россию, а 10-ого мне уже сказали об интересе со стороны «Амкара». Вообще не думал. Как узнал, что есть интерес, сразу дал согласие и поехал на сборы в Словению. Приехал, подписал контракт, и сейчас очень доволен.

    – В Белоруссии у тебя закончился контракт?

    – Нет. С белорусами у меня была договоренность только на первый круг, но с условием, если поступит предложение из российского клуба, я уйду. Не поступит – вернусь в команду. Так что они, в принципе, ждали меня. Но естественно, я принял предложение «Амкара», это все-таки российская Премьер-лига, другой уровень. Рад, что появился такой вариант.

    – Во вратарской линии в Перми жесткая конкуренция, не боишься ее?

    – Нет, конечно, а чего бояться? Волков бояться – в лес не ходить. Наоборот хорошо, когда сильная вратарская компания. Это и интересно, и полезно – в таких условиях будешь только прибавлять. Буду работать.

    – Твой контракт рассчитан на один год…

    – Да, я пока подписал контракт на год, но все возможно. И надеюсь, что мое сотрудничество с клубом не ограничится этим периодом. Я думаю, это будет ознакомительный год. На меня посмотрят в работе, в играх, ведь мой переход состоялся достаточно быстро.

    Источник: ФК «Амкар»

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    22.07.2016 11:24
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