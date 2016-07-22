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    Бердыев: «Прошедший сезон я запомню на всю жизнь»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев подчеркнул, что прошедший сезон российской Премьер-лиги получился для него крайне запоминающимся.

    «Если брать предысторию, то я пришел сюда благодаря дружественным отношениям с теми людьми, кто здесь работает. У меня в карьере было много и удач, и неудач, но этот сезон запомнится на всю жизнь. Запомнится тем, что после каждой игры ты видишь ребят, которые выложились на 100 или даже на 150 процентов, и все сделали, чтобы победить.

    Я благодарен всем футболистам – пусть кто-то выходил на поле больше, кто-то меньше. Хотелось бы, чтобы Ростовская область – регион с давними футбольными традициями – процветала и дальше», – заявил Бердыев во время награждения команды серебряными медалями РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2016 06:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 июля 2016, 10:43

      это он типа попрощался, что-ли

      0
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      ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > арейская 22 июля 2016, 10:49

      Я тоже так подумал

      1
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      Рейтинг: +496

      firs04 22 июля 2016, 10:08

      В ЛОКОМОТИВ или В Сборную собрался

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 июля 2016, 09:40

      Что то уж больно похоже на речь при расставании, уходит?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 22 июля 2016, 08:04

      Респект коуч!

      -1
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