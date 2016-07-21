РФС запретил «Рубину» регистрировать новичков

....в этом сезоне, надо признать, рубин будет чемпионом....и это вы поймете во второй половине, когда отрыв составит 15 очей
На заседании палаты по разрешению споров РФС были рассмотрены заявления Благоя Георгиева, Альберта Шарипова, Камиля Муллина и Александра Фильцова в отношении казанского «Рубина», который задолжал футболистам зарплату.
РФС удовлетворил заявления игроков и наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новичков. Эта ограничительная мера будет снята с казанского клуба в случае погашения задолженности перед всеми четырьмя футболистами.