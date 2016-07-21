Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФС запретил «Рубину» регистрировать новичков

    На заседании палаты по разрешению споров РФС были рассмотрены заявления Благоя Георгиева, Альберта Шарипова, Камиля Муллина и Александра Фильцова в отношении казанского «Рубина», который задолжал футболистам зарплату.

    РФС удовлетворил заявления игроков и наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новичков. Эта ограничительная мера будет снята с казанского клуба в случае погашения задолженности перед всеми четырьмя футболистами.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2016 19:22
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 21 июля 2016, 21:15

      ....в этом сезоне, надо признать, рубин будет чемпионом....и это вы поймете во второй половине, когда отрыв составит 15 очей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      талхк 21 июля 2016, 21:12

      посмотрел состав рубина. у них народу на 3 команды, куда им еще больше трансферов?

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11