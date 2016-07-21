РФС запретил «Рубину» регистрировать новичков

На заседании палаты по разрешению споров РФС были рассмотрены заявления Благоя Георгиева, Альберта Шарипова, Камиля Муллина и Александра Фильцова в отношении казанского «Рубина», который задолжал футболистам зарплату.

РФС удовлетворил заявления игроков и наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новичков. Эта ограничительная мера будет снята с казанского клуба в случае погашения задолженности перед всеми четырьмя футболистами.