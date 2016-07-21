Малых: «В ПФЛ после матчей выпивали по паре пакетов пива»

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых рассказал о времени выступления оренбургской команды в ПФЛ. Напомним, последний раз клуб находился во втором дивизионе в сезоне-2012/13.

– В ПФЛ есть футбольная жизнь?

– Когда я приходил в первую взрослую команду, за нее играли взрослые футболисты, которые выше ФНЛ не поднимались никогда. Они были как дембеля в армии, позволяли себе высказывания в адрес молодежи. Считали, что они играют в футбол лучше всех и никогда не ошибаются. Но драк не было, потому что не каждый молодой готов полезть в драку.

– Пили много после матчей?

– Пару пакетов пива в автобус – там получалось по две бутылки на человека. Со стороны страшно выглядит, наверное, когда человек тащит в салон два ящика с бутылками, но в итоге, если на всех, то получается немного. Тем более когда едете после игры, на следующий день выходной. Вот был бы ящик водки – это перебор, но такого я никогда не видел.