После ухода из «Ростова» Бердыев может возглавить «Локомотив»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев может покинуть ростовскую команду и возглавить «Локомотив». По информации источника, российский специалист близок к уходу из стана желто-синих из-за разногласий с руководством клуба и невыполнению обещаний по укомплектованию состава.

В прошедшем сезоне «Ростов» под руководством Бердыева занял в турнирной таблице РФПЛ второе место и пробился в Лигу чемпионов.