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    После ухода из «Ростова» Бердыев может возглавить «Локомотив»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев может покинуть ростовскую команду и возглавить «Локомотив». По информации источника, российский специалист близок к уходу из стана желто-синих из-за разногласий с руководством клуба и невыполнению обещаний по укомплектованию состава.

    В прошедшем сезоне «Ростов» под руководством Бердыева занял в турнирной таблице РФПЛ второе место и пробился в Лигу чемпионов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.07.2016 16:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 21 июля 2016, 23:55

      ....та разногласия действительно были...че тут скрывать!!!!....надо было прикупить пару человек в нападение!!!...это знают все...но, подвели спонсоры...и теперь ростов без атаки...азмун ушел....кто будет атаковать???... бухаров???...как 10 лет назад????....а где тогда Домингес???...то то и оно!!!!......оставили ростов без атаки.....бердыев конечно выкрутится, но!!!!....какого ххххху...................................!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 21 июля 2016, 17:59

      Да не тренера надо менять. Надо игроков нормальных удерживать в клубе

      2
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      Рейтинг: +997

      egrrr 21 июля 2016, 17:28

      летятъ утки...

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 21 июля 2016, 17:11

      Он к Андерлехту готовится,а вы сказки пишите)))

      4
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 июля 2016, 16:59

      уже год мусолите бердыева,ростов!!достали уже..(((

      4
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > Chernyi Lis 21 июля 2016, 17:08

      Это психологическое давление на Бердыша и Ростов.. Спецом сделано а то вдруг ещё чемпионами станут.. В обход 2-х столиц.. Позор..

      8
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > 23 июля 2016, 15:33

      Второе место с голой жопой.... хммм большое такое ничего..

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 июля 2016, 16:45

      Вот это наше СМИ за долбало, вот на хрена перед ответственным матчем в еврокубках такой панос лить ?
      Будет официальная инфа так пишите, а то СЭ как всегда что там на фантазирует, а все остальные хватают. Если их слушать, то Бердыев уже давно Спартак тренировать должен.

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 июля 2016, 16:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Под любым предлогом Бердыр не будет тренировать Ростов, т.к. очень
      большая ответственность перед всеми на чемпионате России и в Лиге
      чемпионов. Он даже может возглавить сборную РФ по футболу, однако
      со сборной, наверно лопнуло и это правильно. Бердыр капризный.

      -10
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 21 июля 2016, 16:42

      Лучше б написали,что зинит возглавит.Тогда бы точно тролли пиДерские передохли от сердечного приступа.

      6
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 21 июля 2016, 16:41

      Ух ты! Как же события круто разворачиваются.

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