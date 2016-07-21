После ухода из «Ростова» Бердыев может возглавить «Локомотив»

....та разногласия действительно были...че тут скрывать!!!!....надо было прикупить пару человек в нападение!!!...это знают все...но, подвели спонсоры...и теперь ростов без атаки...азмун ушел....кто будет атаковать???... бухаров???...как 10 лет назад????....а где тогда Домингес???...то то и оно!!!!......оставили ростов без атаки.....бердыев конечно выкрутится, но!!!!....какого ххххху...................................!!!!!!!!!!!!
Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев может покинуть ростовскую команду и возглавить «Локомотив». По информации источника, российский специалист близок к уходу из стана желто-синих из-за разногласий с руководством клуба и невыполнению обещаний по укомплектованию состава.
В прошедшем сезоне «Ростов» под руководством Бердыева занял в турнирной таблице РФПЛ второе место и пробился в Лигу чемпионов.