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    Джулиано близок к переходу в «Зенит»

    Переход полузащитника «Гремио» Джулиано в «Зенит» близок к своему завершению. Сообщается, что бразильский клуб принял предложение сине-бело-голубых в размере семи миллионов евро.

    26-летний игрок хорошо знаком новому главному тренеру петербуржцев Мирче Луческу по выступлениям за «Днепр» в чемпионате Украины. Отметим, ранее сообщалось, что «Спартак» также готов предложить за бразильца аналогичную сумму компенсации.

    В нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии на счету Жулиано четыре забитых мяча и одна голевая передача.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    20.07.2016 22:43
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июля 2016, 10:53

      ...........

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 21 июля 2016, 09:17

      К Луческу пойдет, к Аленичеву нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 21 июля 2016, 02:43

      Сезон уже начинается, Зенит точно говне

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 21 июля 2016, 00:46

      ...купите уже кого-нибудь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 21 июля 2016, 00:07

      покупайте и будет друг маурисио

      0
      Ответить
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