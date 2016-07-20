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    Саввиди: «Мы с Бердыевым не общаемся, какие между нами могут быть разногласия?»

    Бизнесмен Иван Саввиди прокомментировал информацию СМИ о конфликте с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым. Напомним, ранее сообщалось, что 63-летний специалист завтра может покинуть желто-синих по причине разногласий с генеральным спонсором в вопросе дальнейшего вектора развития клуба.

    «Представления не имею, о чем речь. Разногласий с Бердыевым у меня и быть не могло, учитывая, что мы с ним не общаемся. Я даже не вспомню, когда видел его в последний раз. Я выступаю в роли генерального спонсора. Моя задача – поиск и нахождение дополнительных статей дохода, и все, больше ничего.

    Хочу ли я, чтобы Бердыев остался в «Ростове»? Это не мой вопрос. Я не занимаюсь управлением клуба, чтобы говорить об этом. Конечно, мне бы хотелось, чтобы клуб показывал хорошие результаты. Он их дает. Остальное – это вопрос не ко мне», – сказал Саввиди.

    Источник: ТАСС

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    20.07.2016 22:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +210

      castromen 21 июля 2016, 13:21

      Как всегда,когда боятся-льют грязь на КББ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Pirboy71 21 июля 2016, 04:51

      Хахахаааааааааааа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 июля 2016, 22:46

      Что б вы сдохли,проклятые провокаторы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 20 июля 2016, 23:23

      Что такое твинк?

      0
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      Рейтинг: +99

      Bekkz > Зенит оле оле ола 21 июля 2016, 04:54

      Твоё новое имя-"даунбугага ЗОоо"

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > Зенит оле оле ола 21 июля 2016, 07:42

      Жаль я не админ,таких дебилов как ты давно бы забанил.. Как ты вообще живешь? Ты же не человек а что то,которое сидит за компом сутками и пишет всякую херню. Будь я твоим отцом,давно бы эту дурь всю из тебя выбил полудурок недоношенный.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Зенит оле оле ола 21 июля 2016, 09:12

      Интересно сколько у тебя их?

      0
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